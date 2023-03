La Polizia locale di Napoli ha effettuato un’attività di controllo in via Santa Chiara, durante la quale ha sorpreso due minori di 14 e 15 anni seduti ai tavolini di un locale mentre consumavano bevande alcoliche. Gli agenti si sono accertati che il titolare del locale aveva venduto gli alcolici ai ragazzi senza richiedere loro il documento d’identità, nonostante fosse evidente la loro minore età. Il titolare del locale è denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a minori e il questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale – Dipartimento Sicurezza – Tutela Emergenze Sociali e Minori – di Napoli, ha disposto la sospensione dell’attività di esercizio del locale per 3 giorni.

La sospensione dell’attività di esercizio è finalizzata a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini. L’episodio dei minori sorpresi a consumare bevande alcoliche è infatti grave e potrebbe mettere a rischio la salute dei giovani e della collettività nel suo complesso.

La somministrazione di alcolici ai minori è vietata dalla legge e rappresenta un reato punibile con l’arresto e la sanzione pecuniaria per il titolare dell’esercizio commerciale. È importante sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pericolosità del consumo di alcolici da parte dei minori e sulla necessità di rispettare le norme che regolamentano la vendita di alcolici ai giovani.