Il rapimento di un bambino è uno degli incubi più grandi di ogni genitore, e quando una madre si trova di fronte a qualcuno che cerca di rubare il suo piccolo, la paura e la disperazione possono essere insopportabili. Questo è esattamente ciò che ha raccontato una commerciante di via Diego Colamarino a Torre del Greco, la cui testimonianza ha scatenato il panico tra le mamme della zona e sui social network. Secondo la testimonianza della commerciante, una donna è entrata nel suo negozio e ha dichiarato di essere la madre della sua bambina, portandola via dalle sue braccia. Nonostante la reazione immediata della madre, che ha iniziato a urlare a squarciagola, la donna ha continuato ad urlare e cercare di portare via la bambina. Fortunatamente, altri commercianti della zona sono intervenuti per aiutare la madre a fermare la presunta ladra, che alla fine è fuggita.

L’evento ha provocato una grande agitazione tra le mamme della zona e su Internet, dove la foto della presunta ladra è condivisa molte volte. L’annuncio ha suscitato un allarme sociale e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini nelle scuole e nei luoghi pubblici. Secondo gli inquirenti, la donna ha problemi di salute mentale e non ci sono stati episodi di violenza. I Carabinieri hanno segnalato la presunta ladra ai servizi sociali e stanno indagando sull’incidente. Naturalmente si è scatenato il panico.