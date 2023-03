Si trovava in via Torretta da Siena a Torre Annunzia quando due sicari, presumibilmente in scooter lo hanno intercettato sparandogli contro tre colpi. Luigi Guarro, 44enne del posto, è stato centrato in tre punti del corpo è in gravi condizioni nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sul luogo del delitto sono accorse rapidamente le forze dell’ordine facendo scattare le indagini, coordinate dalla procura oplontina. Vista la dinamica non si esclude la matrice camorristica.

Infatti quanto accaduto somiglia molto ad un agguato anche se al momento non si conoscono eventuali precedenti della vittima. Da chiarire cosa sia accaduto ed il motivo della sparatoria che sta mettendo in pericolo la stessa vita del 44enne.