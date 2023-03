Agguato di camorra ha colpito Torre Annunziata, causando la morte di un giovane pregiudicato legato al clan Gallo-Cavalieri. Raffaele Malvone, 29enne del rione Penniniello, è finito ucciso a sangue freddo domenica mattina mentre si trovava di fronte ad una salumeria in via Plinio. L’omicidio ha scosso la città e ha portato sul posto le forze dell’ordine, che hanno chiuso la strada per consentire le indagini. La squadra investigativa del commissariato di Torre Annunziata ha preso in mano il caso e sta cercando di individuare i responsabili di questo atroce delitto.

Purtroppo, questo episodio rappresenta solo l’ennesima dimostrazione di come la camorra continui a dettare legge in molte zone del nostro paese. La violenza e la morte sono ormai diventati elementi di routine nella vita di molte persone, costrette a convivere con la presenza di clan mafiosi che impediscono ogni forma di sviluppo e di progresso.

È importante che le istituzioni prendano sul serio la lotta alla criminalità organizzata e mettano in campo tutte le risorse necessarie per sconfiggerla una volta per tutte. È anche fondamentale che la società civile si impegni attivamente in questa lotta, denunciando ogni forma di connivenza con la mafia e sostenendo le vittime di questa guerra senza fine.