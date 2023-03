Quattro tifosi della Scafatese, club calcistico di Scafati (Salerno) che milita nel campionato di Eccellenza Campania girone B, sono posti agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato in quanto ritenuti responsabili dell’aggressione ai tifosi del San Marzano Calcio avvenuta domenica 5 marzo a Sarno (Salerno), prima della partita tra le due squadre disputata nello stadio Squitieri. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, durante le fasi di afflusso allo stadio un gruppo di 15 ultras della Scafatese, a bordo di un minivan di colore bianco e due auto, non seguendo il percorso prestabilito per l’arrivo in sicurezza al settore ospiti dello stadio, hanno raggiunto l’ingresso del settore dedicato ai sostenitori del San Marzano.

Giunti in prossimità dell’accesso, con volto coperto e armati di mazze, gli ultras scafatesi sono scesi dai veicoli lanciando due petardi e due fumogeni contro i tifosi locali, provocando il ferimento di tre persone, due delle quali medicate in campo e una in pronto soccorso dove è giudicata guaribile con una prognosi di 10 giorni.

Le indagini volte all’identificazione degli autori dell’aggressione sono condotte dagli agenti della Digos di Salerno e del Commissariato di Sarno, coordinati dalla Procura nocerina. L’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e delle riprese del Gabinetto provinciale di polizia scientifica hanno consentito l’identificazione e l’arresto dei 4 cittadini scafatesi, un 24enne con precedenti di polizia, un 31enne con precedenti, un altro 31enne già destinatario di un Daspo scaduto nel 2018 e un 32enne con precedenti. I 4 tifosi sono posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e nei loro confronti è avviato il procedimento amministrativo volto all’emissione dei Daspo da parte del questore di Salerno.