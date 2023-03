Una giovane sposa, Rosanna residente a Quarto, di soli 32 anni, è morta improvvisamente a causa di una malattia contro cui stava lottando da tempo. La notizia ha distrutto la sua famiglia e lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi amici e colleghi di lavoro. Rosanna si era trasferita nel 2019 con il marito Francesco dopo anni di fidanzamento. Lavorava presso la “Globo Utenti ADV” a Pozzuoli e aveva molti sogni da realizzare. Purtroppo, la sua malattia non le ha permesso di realizzarli tutti. La morte di Rosanna ha scatenato un’ondata di commozione e di affetto sui social, dove sono stati pubblicati numerosi messaggi in suo ricordo. In tanti hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Rosanna e alla sua comunità.

La scomparsa di una giovane persona così piena di vita e di progetti lascia un vuoto incolmabile. Siamo vicini alla famiglia di Rosanna e alla sua comunità in questo momento di dolore e di tristezza.