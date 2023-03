La notizia della scomparsa di Roberta, una giovane studentessa che ha combattuto con coraggio contro una malattia tanto difficile come il cancro, ha suscitato grande commozione e tristezza in tutta Italia. In particolare, l’ospedale di San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove Roberta ha trascorso gran parte del suo tempo in questi ultimi mesi, ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della giovane ragazza. Il direttore del reparto di oncologia di Frattamaggiore, Raffaele Addeo, ha descritto Roberta come una guerriera che ha lottato fino alla fine, nonostante la gravità della sua malattia. La ragazza, nonostante le difficoltà, ha addirittura discusso la sua tesi di laurea in chemioterapia, dimostrando una forza di volontà e una determinazione davvero straordinarie. La sua storia ha ispirato tutti coloro che l’hanno conosciuta e ha lasciato un segno indelebile nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incontrarla.

La scomparsa di Roberta rappresenta una grande perdita per la comunità di Frattamaggiore e per l’intera nazione. La sua storia è un esempio di coraggio e di resilienza che dovrebbe spingere tutti noi a lottare con forza e determinazione contro le avversità della vita. L’ospedale di San Giovanni di Dio di Frattamaggiore ha dichiarato di voler continuare ad accudire i propri pazienti con ancora più attenzione, ispirandosi all’esempio di Roberta e alla dedizione che lei ha dimostrato nei confronti dei propri cari e dei medici che l’hanno assistita.