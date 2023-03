Il bilancio di un incidente stradale è sempre un momento tragico, soprattutto quando comporta la perdita di una vita umana e il ferimento di altre persone. L’incidente avvenuto ieri all’alba sulla autostrada A30 Caserta-Salerno ha causato la morte di un giovane studente di medicina di soli 28 anni, Alberto Maria Dell’Aglio, originario di Nocera Inferiore. Secondo le informazioni disponibili, l’incidente è causato da una collisione frontale tra la Fiat Panda guidata dal giovane studente e un’ambulanza della Solidarietà di Fisciano, che fortunatamente non stava trasportando pazienti in quel momento. Non si conoscono ancora le cause esatte dell’incidente, ma le indagini sono in corso per determinare le responsabilità.

L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Castel San Giorgio, nel territorio in provincia di Salerno, e le conseguenze sono tragiche. Il giovane studente di medicina è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente, nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 di salvarlo. Gli altri due feriti, tra cui il conducente dell’ambulanza, sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi.

La notizia dell’incidente ha suscitato grande commozione nella comunità locale di Nocera Inferiore, dove il giovane studente era molto conosciuto e stimato. Alberto Maria Dell’Aglio era iscritto alla facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno e stava perseguendo il suo sogno di diventare medico.