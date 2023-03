Dipendente del comune di Poggiomarino dal 1930 al 1968. Una giovanissima Ostetrica poggiomarinese che ha portato alla luce più di cinquemila bambini durante tutta la sua vita. È a Domenica Sangiovanni che l’amministrazione comunale retta dal sindaco Maurizio Falanga dedica il centro per le Donne, la Famiglia ed i Minori inaugurato ieri mattina in occasione della festa internazionale della Donna. A tagliare il nastro tricolore oltre al primo cittadino, l’assessora alle Pari Opportunità ed alle Politiche della Famiglia Rachele Sorrentino che alla presenza di Padre Aldo, dei rappresentanti di maggioranza, della figlia della Ostetrica Domenica Sangiovanni, Armida, e della cittadinanza tutta ha omaggiato la donna come figura madre della nostra esistenza.

A cosa servirà?

Il centro di accoglienza erogherà servizi che riguardano, dunque, la donna, la famiglia ed i minori. “Stamattina ho provato una forte emozione al taglio del nastro, l’abbraccio con la figlia di Domenica mi ha riportato alla mia infanzia. So che Domenica ha fatto nascere anche il mio papà e la nostra famiglia è stata da sempre intrecciata con la storia di Domenica. Intitolare il centro ad una donna che tanto si è spesa per la comunità poggiomarinese è un atto dovuto ma anche di immensa gioia. Il centro per le donne, la famiglia ed i minori è un centro che è nato dal mio desiderio di fornire uno spazio di ascolto ed accoglienza ai poggiomarinesi.

Tra i servizi, nel tempo, ci saranno lo sportello antiviolenza, corsi di formazione per le famiglie affidatarie, corsi alla genitorialità, doposcuola per bimbi in difficoltà e laboratori per la gestione delle emozioni per bambini. Come amministrazione crediamo nell’importanza della formazione, del sostegno, della cultura della non violenza. Ieri è stato un giorno importante per Poggiomarino” afferma Rachele Sorrentino.

Il sindaco

Dopo la benedizione di Padre Aldo il sindaco Maurizio Falanga ha voluto ricordare l’importanza delle donne della sua squadra di governo cittadino, le donne tutte e le loro quotidiane battaglie per l’affermazione dei diritti: “continueremo a dare le risposte giuste ad un paese che ogni giorno ci dà fiducia. Mentre arrivavo al centro per il taglio del nastro i cittadini, mi chiedevano incuriositi. I Poggiomarinesi si sentono finalmente ascoltati e partecipano alla vita politica del paese. Il nostro modo di fare politica è questo: offrire una Poggiomarino migliore” conclude il primo cittadino.

Le reazioni

Ad esprimere soddisfazione anche l’assessora alle Politiche Sociali, Maria Carillo: “Il centro per le donne, la famiglia ed i minori inaugurato ieri mattina è la risposta concreta ai bisogni dei cittadini. Da assessora alle Politiche Sociali sono entusiasta perchè già siamo a lavoro per offrire quanti più servizi possibili. Credo da sempre nella politica come strumento per migliorare la società. Poggiomarino sta diventando un paese migliore perchè sensibile alle tematiche sociali”.

Per la Presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Vastola “la famiglia è la prima comunità. Prendersene cura significa porre le basi per il futuro. Può capitare che i membri della famiglia abbiano bisogno di supporto ed è in questa ottica che nasce la necessità di un centro che possa offrire servizi sociali importanti. È dalle piccole cose che si possono fare grandi cose. Per la giornata dell’otto marzo come presidente della commissione Pari Opportunità ho voluto ricordare tutte le donne da sempre icone di coraggio che hanno scritto le pagine di storia più significative. Ricordiamo anche le donne di Poggiomarino che non ci sono più. Un pensiero particolare alla nostra Comandante della Polizia Municipale Rita Bonagura”.

La Presidente della Commissione Politiche Sociali, Lucia Bianco, dichiara il suo orgoglio: “In qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali esprimo la mia personale soddisfazione per la nascita del centro per minori, per le famiglie e per le donne. Alle donne va il pensiero più grande: possano trovare il coraggio per creare le reti sociali di cui questo mondo ha bisogno. Solo insieme, unite da obiettivi comuni si può offrire alla comunità servizi sociali che fanno di un paese un luogo civile”.

Per l’amministrazione comunale è Otto Marzo tutti i giorni e, giovedì mattina, 16 Marzo, su proposta della consigliera Lisa Speranza sarà proiettato il film “Suffragette” per gli studenti di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, presso il Cinema Eliseo.