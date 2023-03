Questa notte i Carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia sono intervenuti in Via Dante per l’incendio di uno scooter Piaggio Liberty, utilizzato da un ragazzo di 15 anni residente a Gragnano, che non risulta avere precedenti penali. Fortunatamente non ci sono persone ferite nell’incidente, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona. Gli inquirenti stanno ora svolgendo le indagini per cercare di chiarire le cause dell’incendio e la sua matrice. È ancora troppo presto per formulare ipotesi sulla natura dell’evento, ma le autorità competenti stanno lavorando per accertare eventuali responsabilità e individuare eventuali elementi utili all’indagine.

L’incendio di veicoli, seppur fortunatamente senza conseguenze per le persone, rappresenta sempre un pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Per questo motivo, è fondamentale che le autorità competenti siano pronte ad intervenire tempestivamente e a svolgere le indagini necessarie per scoprire le cause dell’evento.