L’episodio accaduto ad Acerra in cui un anziano di 90 anni ha perso il controllo dell’auto ad alta velocità e ha aggredito i poliziotti che lo stavano identificando, è certamente un evento preoccupante che merita di essere approfondito. In primo luogo, è necessario sottolineare la gravità dell’incidente stradale causato dall’anziano alla guida dell’auto. Guidare a alta velocità e perdere il controllo del veicolo è un comportamento estremamente pericoloso, che può causare danni gravi a sé stessi e ad altri. Inoltre, l’anziano era alla guida con una patente scaduta e senza copertura assicurativa, violando quindi diverse norme del Codice della Strada. Era inoltre in possesso di due bastoni che non ha esitato a tirare fuori.

Ma ciò che rende questo episodio ancora più inquietante è la reazione violenta dell’anziano nei confronti dei poliziotti che lo stavano identificando. Estrarre appunto i due bastoni e aggredire le forze dell’ordine è un comportamento inaccettabile che è da sanzionare adeguatamente dalla legge. È importante ricordare che nessuno è al di sopra della legge, indipendentemente dall’età.