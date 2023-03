I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno svolto controlli antidroga presso l’Istituto alberghiero “R. Virtuoso” di Salerno con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno. Durante i controlli sono trovati piccoli quantitativi di hashish e marijuana in aree comuni del plesso scolastico, oltre ad un coltello a serramanico trovato nello zaino di un 15enne. L’operazione è eseguita con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di droga tra i giovani studenti delle scuole salernitane, garantendo la sicurezza dei ragazzi e del personale scolastico. I Carabinieri hanno effettuato perquisizioni in alcune aree dell’istituto, tra cui i bagni, le aule e le zone comuni, al fine di individuare eventuali stupefacenti o oggetti pericolosi.

La scoperta di questi oggetti e droghe all’interno della scuola è un segnale importante per la lotta alla droga tra i giovani, soprattutto in un’epoca in cui il fenomeno dello spaccio di droga sta aumentando sempre di più tra gli studenti. La collaborazione tra i Carabinieri e l’istituto scolastico, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, ha permesso di individuare questi oggetti illegali, scongiurando possibili situazioni di pericolo.