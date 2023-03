Tre donne carabinieri, due delle quali in servizio alla stazione dell’Arma di Aiello del Sabato e una presso quella di Serino, hanno arrestato due pericolosi ladri, un 33enne e un 35enne, che erano segnalati per aver rubato un costoso iPhone dall’interno di un’auto. La prontezza di un cittadino che ha allertato la Polizia Municipale ha permesso alle tre donne carabinieri di intervenire tempestivamente, individuando i ladri grazie alla visione delle immagini di un impianto di videosorveglianza. Grazie alla loro intuizione e al loro coraggio, sono riuscite a rintracciare i due malviventi in paese, mettendo loro le manette ai polsi.

L’arresto di questi due individui non solo dimostra la professionalità e l’abilità delle forze dell’ordine, ma sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra le autorità e i cittadini nel contrastare il crimine e garantire la sicurezza di tutti. Una notizia celebrata dall’Arma in particolare perché avvenuta l’8 Marzo, anche se le donne carabiniere sono una realtà da sempre e con grandi competenze sul campo.