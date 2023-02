Piazza de Marinis e piazza di via Roma diventano set fotografici per la festa del Carnevale

Tutto pronto per la due giorni dedicata all’ evento più pazzo e colorato dell’anno. Domenica mattina, 19 febbraio, e martedì 21 febbraio per l’intera giornata, le scuole pubbliche parteciperanno al Carnevale organizzato dall’assessorato agli Eventi retto da Rachele Sorrentino. Gli eventi sono aperti a tutti i bambini di Poggiomarino e no.

L’assessora Sorrentino che detiene anche la delega alle Politiche della Famiglia ha annunciato anche la partecipazione di tutte le scuole di ballo cittadine: “Sarà un Carnevale incredibile! Come riporta la locandina pensata per quest’ anno, vogliamo ricordare che “a Carnevale ogni scherzo vale” esclama Sorrentino spiegando ” i set fotografici allestisti per l’occasione saranno tematici e per i bimbi non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Quest’anno sarà una grande festa per i bambini ma anche per i ragazzi e per le famiglie. Poggiomarino è finalmente tornata alla normalità e merita di festeggiare. Ringrazio le scuole dei circoli didattici e le scuole di ballo che saranno con noi per la due giorni di sorrisi e divertimento”.

Il progetto del Carnevale è incluso nel cartellone eventi della Città metropolitana ed il consigliere metropolitano Felice Sorrentino, che siede tra i banchi della maggioranza non ha voluto far mancare il suo supporto: “Da consigliere metropolitano sono molto contento del fatto che con i fondi provenienti da piazza Matteotti i comuni abbiano avuto la possibilità di programmare tanti eventi per la promozione e la valorizzazione dei propri territori. Son certo che la due giorni “carnevalesca” sarà una grande festa per le tante famiglie poggiomarinesi, e non, che amano divertirsi”.

“Siamo ogni giorno a lavoro per rendere la nostra Poggiomarino sempre più efficiente e vivibile ed è giusto impegnarsi con la stessa dedizione per offrire ai cittadini i momenti di svago che meritano. Vi aspettiamo” dichiara il primo cittadino Maurizio Falanga.