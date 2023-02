L’abbattimento di una villetta a due piani costruita senza alcuna licenza in una zona sottoposta a vincolo sismico è eseguito a Lettere, in provincia di Napoli, su ordine del tribunale di Torre Annunziata. La costruzione abusiva era segnalata dalla sezione di Gragnano del tribunale e l’ordine di demolizione rappresenta uno strumento importante nella lotta all’abusivismo edilizio.

La Procura di Torre Annunziata ha spiegato che l’esecuzione delle demolizioni di costruzioni abusive rappresenta un’azione importante sia per il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia per dissuadere gli abusi edilizi in futuro. Il caso in questione riguardava un abuso edilizio risalente al 2006.

In questo caso specifico, l’abbattimento è eseguito direttamente dal proprietario dell’immobile abusivo, senza che siano necessarie anticipazioni di spesa da parte del Comune o della Cassa Depositi e Prestiti. Questo dimostra la necessità di una maggiore attenzione e rispetto per le leggi edilizie e la salvaguardia del territorio, in modo da evitare situazioni come questa in futuro.