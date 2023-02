La legge di Bilancio 2020 ha introdotto un’importante agevolazione fiscale per la tutela della salute della vista, il cosiddetto “bonus occhiali”. Il fondo istituito, denominato “Fondo per la tutela della vista”, dispone di un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per una somma annuale di 5 milioni di euro destinati ad agevolazioni per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Il bonus vista è riservato ai membri di nuclei familiari con un Isee inferiore a 10.000 euro e garantisce un voucher una tantum da 50 euro per l’acquisto di occhiali o lenti. Inoltre, sarà possibile richiedere un rimborso da 50 euro per gli acquisti già effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Per ottenere l’agevolazione, è attualmente in attesa di una piattaforma ad hoc che dovrebbe essere pubblicata a breve dal Ministero della Salute sul proprio sito. La registrazione potrà essere effettuata tramite Spid, Cie o CNS e sarà necessario caricare sulla piattaforma una copia dello scontrino o della fattura che comprovano l’acquisto. Tuttavia, è importante sottolineare che il bonus potrà essere utilizzato solo presso rivenditori accreditati sulla piattaforma, i quali saranno elencati all’interno del portale.

In sintesi, il bonus occhiali rappresenta un’importante occasione per tutelare la salute della vista a costi contenuti, e l’attesa per la piattaforma ad hoc non fa che aumentare la curiosità e l’interesse verso questa agevolazione fiscale.