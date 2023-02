L’attività della polizia locale di Napoli, Unità Operativa Tutela Ambientale, ha portato alla luce un grave caso di gestione illecita dei rifiuti da parte di un’officina meccanica situata in vico Barre. I risultati dell’operazione hanno evidenziato la presenza di diverse irregolarità, tra cui l’assenza di autorizzazioni amministrative e sanitarie, la presenza di motoveicoli privi di documenti di circolazione, nonché il deposito illecito di rifiuti speciali. Il sequestro penale del locale e il sequestro amministrativo delle attrezzature, disposti dalle autorità, hanno permesso di interrompere l’attività illecita di gestione dei rifiuti da parte del titolare dell’officina meccanica. Grazie all’azione della polizia locale, è possibile individuare e sanzionare il responsabile delle violazioni commesse, con l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo di circa 10mila euro.

Questo tipo di azione rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla gestione illecita dei rifiuti, che rappresenta un grave problema ambientale e sanitario in molte parti del mondo. In particolare, la città di Napoli ha dovuto affrontare, negli anni passati, una grave emergenza legata alla presenza di rifiuti non smaltiti correttamente, con conseguenze negative sulla salute dei cittadini e sull’immagine della città stessa.