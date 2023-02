L’episodio di violenza che ha coinvolto una 14enne nei pressi della scuola Bovio-Colletta di via Carbonara ha scioccato la comunità. La giovane, frequentante la prima media, è stata picchiata da almeno quattro coetanei, di cui due frequentavano la stessa scuola. La madre della vittima ha riferito agli investigatori che il litigio sarebbe iniziato sui social e sarebbe cresciuto fino a provocare l’assalto finale. La polizia sta cercando di fare luce sull’accaduto e sta indagando con l’aiuto di testimonianze e immagini delle telecamere della zona. Al momento, non ci sono legami con ambienti criminali e non vi sono altri motivi alla base dell’aggressione se non il litigio per ragioni banali che è diventato via via più violento.

La giovane è stata accompagnata dalla madre all’ospedale Santobono, dove i medici hanno escluso lesioni interne e hanno dichiarato la sua guarigione in 7 giorni. La vittima ha subito un forte stato di shock e le indagini sono coordinate dalla procura per i minorenni.

Questo episodio è un triste esempio di come la violenza possa colpire anche i più giovani e come sia importante educare i bambini e gli adolescenti all’importanza del rispetto e della non-violenza. È necessario che si faccia tutto il possibile per prevenire episodi simili e per garantire un futuro sicuro e pacifico ai nostri giovani.