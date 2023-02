L’episodio di bullismo che ha visto protagonista una tredicenne alla scuola media “Aldo Moro” di San Felice a Cancello Scalo è un triste esempio di quanto sia difficile la vita a scuola per alcuni studenti. La giovane vittima è perseguitata da alcune compagne che, tramite messaggi in codice su WhatsApp, l’avevano avvertita di quello che sarebbe accaduto. All’uscita di scuola, le minacce sono diventate realtà, quando la ragazza è rimasta circondata, trascinata a terra e presa a botte senza alcuna pietà. Questo episodio ci dimostra quanto sia importante prendere seriamente il problema del bullismo a scuola e affrontarlo con urgenza. Non solo la vittima, ma anche i testimoni della scena e i genitori degli studenti sono stati scossi dall’accaduto. La scuola è un luogo dove i giovani devono sentirsi al sicuro e protetti, ma purtroppo, in troppi casi, questo non accade.

Il bullismo a scuola può avere conseguenze durature sulla salute mentale e fisica dei bambini e degli adolescenti, e pertanto, è importante che sia affrontato in modo tempestivo e deciso. Le scuole dovrebbero implementare programmi di prevenzione del bullismo e di educazione all’empatia e alla gentilezza, e i genitori dovrebbero essere coinvolti nel processo, incoraggiando i loro figli a parlare apertamente delle loro esperienze a scuola e a riferire eventuali episodi di bullismo.

Inoltre, è necessario che la giustizia faccia il suo corso e che i responsabili dei casi di bullismo siano puniti. Questo invierà un messaggio chiaro che il bullismo non sarà tollerato e che ci saranno conseguenze per le azioni aggressive e violente.