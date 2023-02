A Volla i Carabinieri della stazione locale sono chiamati per un intervento urgente presso l’ospedale di Nola. Il motivo dell’intervento era un giovane di 20 anni che era ferito ad un braccio con un’arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, i fatti sarebbero avvenuti intorno alle 20 in via di Vittorio a Volla. Il giovane, incensurato e senza precedenti penali, è stato trasportato all’ospedale di Nola per ricevere le cure necessarie. La diagnosi ha stabilito che il giovane necessiterà di 20 giorni di riposo per guarire dalle ferite.

I Carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente e indagare sulla persona responsabile del ferimento del giovane. La sicurezza pubblica è una delle priorità per le forze dell’ordine e questo incidente sarà oggetto di un’indagine a fondo per garantire che i responsabili siano portati a giustizia.

Il ferimento del giovane rappresenta un’altra triste notizia nella lotta contro la violenza e la criminalità nella zona. La comunità di Volla è scossa da questo evento e si augura che il giovane possa recuperare presto dalle sue ferite. La speranza è che questa vicenda possa essere risolta al più presto e che gli abitanti della zona possano tornare a vivere in pace e sicurezza.