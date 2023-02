Scadenze imminenti per la richiesta di diversi bonus e agevolazioni statali in Italia. Domani 28 febbraio è infatti l’ultimo giorno utile per presentare domanda. Ecco di cosa si tratta:

Assegno unico: sostegno economico alle famiglie per ogni figlio a carico fino ai 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. Entro il 28 febbraio, è necessario comunicare eventuali variazioni dei dati forniti in precedenza per ottenere il contributo. Inoltre, per rinnovare l’Isee è necessario ripresentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Se non si presenta la documentazione, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato automaticamente sulla base dei contributi minimi previsti. Le famiglie che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio potranno ricevere l’assegno a partire dalla seconda metà di marzo.

Contributi INPS per i contribuenti in regime forfettario: riguarda chi ha avviato una nuova attività nel 2022, chi l’ha intrapresa nel 2023 e chi è passato dal regime ordinario a quello forfettario nell’anno in corso. La scadenza del 28 febbraio riguarda solo queste categorie, mentre per gli altri non c’è nessuna scadenza. Chi non rispetta la scadenza dovrà pagare i contributi per intero, senza il beneficio dello sgravio fiscale del 35%.

Bonus acqua potabile: detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare nell’acqua potabile. La domanda può essere presentata entro il 28 febbraio, da qualsiasi cittadino o impresa, relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Bonus Imu per le imprese turistiche: detrazione fiscale del 50% sulla somma versata per l’Imu nel saldo 2021. Destinatari del bonus sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici. È necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Bonus cultura per i nuovi 18enni: contributo di 500 euro spendibile solo per prodotti o esperienze di genere culturale. La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui il richiedente compie 18 anni.