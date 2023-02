Il ritrovamento del corpo di un ragazzo di soli 16 anni carbonizzato a Merì, in provincia di Messina, ha scosso l’opinione pubblica e ha suscitato molte domande. La prima ispezione cadaverica non ha rilevato segni di violenza, come quelli di arma da fuoco o taglio, ma la presenza di un contenitore con del liquido infiammabile accanto al corpo ha fatto pensare a un possibile suicidio. Tuttavia, gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire i fatti e di escludere ogni possibilità di omicidio. Sarà necessario condurre ulteriori accertamenti per determinare se si sia trattato effettivamente di un suicidio o di un altro tipo di morte violenta.

In questo tragico evento, la giovane età della vittima rende ancora più doloroso il fatto e lascia tutti attoniti e increduli. Sono molti i messaggi di solidarietà e di cordoglio espressi dalla comunità locale, dai parenti e dagli amici del ragazzo.