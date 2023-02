Nella giornata di ieri, intorno alle 17:35, un treno ha urtato un’auto al passaggio a livello di via Astroni, nella zona a ridosso della stazione Pianura della Circumflegrea, a Napoli. Fortunatamente non ci sono feriti gravi, e l’uomo alla guida dell’auto è rimasto molto spaventato. Secondo quanto dichiarato da Eav (Ente Autonomo Volturno), il treno stava transitando sul passaggio a livello quando ha urtato l’auto che stava attraversando, poiché l’addetto non aveva ultimato la chiusura delle barriere. Questo ha causato il blocco della linea ferroviaria per circa un’ora, creando disagi per molti viaggiatori.

L’Ente ha inoltre dichiarato di aver avuto un’interlocuzione infruttuosa da oltre tre anni con la IX municipalità per la chiusura del passaggio a livello, con la contestuale trasformazione in strada pubblica di via Nino Rota. Ciò consentirebbe agli occupanti delle vicine abitazioni di raggiungere le proprie case senza attraversare il passaggio a livello.

Eav ha anche comunicato la propria disponibilità ad opere compensative già progettate e trasmesse per la necessaria approvazione comunale, a fronte della chiusura del passaggio a livello. L’ente ha ribadito la disponibilità a dare attuazione alle suddette opere, anche alla luce dell’evento accaduto.