L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha ottenuto l’autorizzazione per liberare la sede ferroviaria dove il treno deragliò lo scorso 26 gennaio vicino alla stazione di Pozzano. Tuttavia, la linea ferroviaria è ancora sottoposta a indagini e pertanto non è attualmente utilizzabile. Per minimizzare i disagi per i pendolari che si spostano tra Vico Equense e Castellammare, l’EAV ha deciso di istituire ulteriori quattro corse in autobus per la tratta Sorrento-Vico Equense-Napoli, in aggiunta al servizio sostitutivo su gomma già attivo sulla stessa tratta. Queste corse supplementari saranno effettuate il 1° e 2 febbraio, utilizzando quattro mezzi da 50 posti ciascuno affidati alla ditta Curreri.

Gli autobus effettueranno tutte le fermate da Sorrento a Vico Equense, proseguendo poi via autostrada fino a Napoli e viceversa. Questa soluzione è adottata a seguito delle richieste pervenute dai pendolari e mira a garantire un servizio affidabile e tempestivo per coloro che hanno bisogno di spostarsi lungo questa tratta. L’EAV sta lavorando costantemente per garantire la sicurezza dei viaggiatori e per ripristinare il servizio ferroviario quanto prima possibile, una volta che le indagini saranno concluse e la linea sarà dichiarata sicura per l’utilizzo.