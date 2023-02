La tragica notizia della morte di una donna di 47 anni, originaria della Romania, ha sconvolto la città di Capaccio Paestum. La vittima, che lavorava nella zona, stava pedalando lungo la statale 18 quando è finita travolta da un uomo alla guida di un Ford Transit. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la donna sarebbe morta sul colpo e nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare per salvarla. L’uomo, che viene da Vallo della Lucania, si è immediatamente fermato per verificare le condizioni della donna e ha poi cooperato con le autorità nelle indagini. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto un esame esterno sulla salma per cercare di stabilire le cause esatte dell’incidente. Al momento, le indagini sono ancora in corso e i carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’accaduto.

Questo tragico incidente ha avuto un impatto sul traffico lungo la statale 18, con rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. La comunità di Capaccio Paestum si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento difficile e si augura che le indagini possano portare presto a una soluzione. Una tragica morte sottolinea ancora una volta l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza stradale e di rispettare le regole del codice della strada per evitare incidenti simili in futuro.