Torre Annunziata, trovati nel cimitero i resti di un presunto rito satanico. Il materiale gettato da due persone nel fiume per ‘rimuovere’ la fattura, il tutto filmato e postato su Tik Tok. Borrelli: “Vicenda assurda ai limiti della realtà, chieste verifiche a commissario prefettizio”. “Ci hanno segnalato una vicenda assolutamente folle. Due persone, a quanto ci dicono sarebbero i custodi, hanno ritrovato nel cimitero di Torre Annunziata i resti di quello che sembra essere un ‘rito satanico’. La foto di una donna, infilzata con degli spilli, piazzata fra due metà di un limone, il tutto posizionato nel terreno. I due soggetti hanno filmato e postato il filmato del ritrovamento su Tik Tok. Su consiglio di altri utenti, per ‘rimuovere’ la fattura e salvare la ragazza, hanno gettato tutto in un fiume. E’ una vicenda assurda, ai limiti del reale. Da un lato una presunta pratica barbara e medievale, dall’altro due soggetti che hanno inquinato un fiume gettando quel materiale.

Siamo alla follia più assoluta, per questo abbiamo inviato tutto il materiale al commissario prefettizio di Torre Annunziata perché vada a fondo su questa vicenda. Si verifichi se innanzitutto i soggetti che hanno scavato e filmato tutto fossero davvero dei dipendenti, come ci hanno segnalato. Se questa vicenda fosse confermata, sarebbe davvero assurda”. Così il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, commentando l’accaduto segnalato da numerosi cittadini.