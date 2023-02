L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di gelo che porterà neve in molte parti del paese, secondo le previsioni meteorologiche. Le nevicate sono previste fino sulle spiagge adriatiche, da Veneto a Puglia, con fiocchi bianchi che cadranno su gran parte del Centro-Sud. Inoltre, si prevede un brusco calo delle temperature di 10 gradi, con un’altalena che porterà un aumento di 5-8 gradi fino a domenica per poi scendere di nuovo di 10 gradi nella nuova settimana. Questo è il scenario più gelido previsto dai modelli meteorologici.

La minaccia di NiKola è molto reale, in quanto c’è già una grande quantità di neve in molte parti dell’Europa orientale, come Bucarest e Sarajevo, e il gelo russo sta avanzando verso la Polonia e la Repubblica Ceca. Se la traiettoria di NiKola risultasse più orientale, i fenomeni nevosi sarebbero più probabili solo dall’Abruzzo in giù.

In queste condizioni, è importante che le persone si preparino al meglio, coprendosi adeguatamente e prendendo precauzioni per evitare situazioni pericolose come scivolate o malanni dovuti al freddo. Inoltre, è importante che gli enti locali preparino le strade e i servizi per affrontare l’ondata di gelo e la neve.