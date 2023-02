Secondo le previsioni meteorologiche di 3bmeteo, il tempo in Italia sarà caratterizzato da un importante cambiamento a partire da domenica 26 febbraio, con l’arrivo di una massa d’aria gelida di estrazione artico-continentale che causerà un netto crollo termico e piogge, temporali e nevicate a quote basse al Nord e parte del Centro. Le zone più colpite dalla neve saranno quelle montuose delle Alpi, delle Prealpi e dell’Appennino settentrionale, dove sono attesi anche accumuli significativi di neve. In alcune zone di pianura del Nord potrebbero verificarsi anche nevicate a tratti, ma è ancora troppo presto per fare previsioni precise su questo punto.

Da lunedì 28 febbraio, la perturbazione si sposterà verso sud-est, portando piogge e nevicate anche sulle regioni centrali adriatiche e sui rilievi appenninici centrali, con la neve che potrebbe scendere anche a quote relativamente basse come i 400-500 metri sulle Marche, l’Abruzzo e il Lazio.

Per quanto riguarda le temperature, si prevede un netto calo termico, con valori massimi che si attesteranno tra i 3 e i 6 gradi al Nord e parte del Centro, mentre al Sud le temperature massime saranno intorno ai 10-12 gradi. Le minime, invece, saranno decisamente basse ovunque, con valori che potrebbero scendere anche sotto lo zero in alcune zone di pianura del Nord e del Centro.