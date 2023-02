Durante un servizio di controllo del territorio effettuato dal reparto Prevenzione crimine Campania, lunedì pomeriggio, gli agenti hanno controllato un’auto con a bordo due uomini in corso Arnaldo Lucci. Durante le fasi di identificazione, i due uomini hanno aggressivamente attaccato gli agenti con calci e pugni, poi sono fuggiti in direzioni diverse. Grazie al supporto di una volante dell’Ufficio prevenzione generale, uno dei due fuggitivi è raggiunto e bloccato in via Nicola Capasso, mentre l’altro è riuscito a fuggire. Nell’auto, gli agenti hanno rinvenuto un coltello lungo 18 centimetri, una confezione di guanti in lattice e una cassaforte. La cassaforte era asportata la notte precedente da un’abitazione di via Orazio, a Posillipo.

L’uomo bloccato, un 33enne georgiano con precedenti penali e irregolare sul territorio nazionale, è finito arrestato per furto, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La cassaforte è restituita alla legittima proprietaria.