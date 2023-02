Il terribile incidente stradale avvenuto sulla A/1 in Toscana ha causato la morte di un camionista di Nocera Inferiore, lasciando una famiglia distrutta e la comunità locale in lutto. Secondo le informazioni disponibili, il Tir guidato dal camionista è sbandato su un viadotto, abbattendo le barriere laterali e precipitando nel vuoto per circa venti metri prima di prendere fuoco. L’uomo, imprigionato nella cabina di guida, non è riuscito a sopravvivere all’incidente. Il camionista, di 55 anni, era sposato e aveva un figlio. Lavorava per conto di una ditta di trasporti e stava trasportando un carico di frutta e verdura ai mercati del nord quando l’incidente è avvenuto.

Il sindacato Filt Cgil ha definito l’incidente “un’altra inaccettabile tragedia sul lavoro” e ha sottolineato che purtroppo non sono pochi i tragici eventi che si verificano in quel tratto di strada. La procura di Prato sta coordinando gli accertamenti della Polstrada, intervenuta con i vigili del fuoco. La salma del camionista sarà sottoposta a esami medico-legali e i resti del Tir sono stati posti sotto sequestro”.

Le cause dell’incidente sono ancora tutte da stabilire. Alcune ipotesi suggeriscono un possibile malore del camionista o un guasto meccanico del mezzo, ma non si esclude che possa essere stata la pioggia a rendere il fondo stradale scivoloso e a causare la sbandata del Tir.