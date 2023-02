Tragedia in Autostrada A1, dove un autista è morto in un incidente avvenuto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Il tir, che trasportava un carico di frutta e verdura, ha perso il controllo e, dopo aver sbandato, è uscito fuori strada all’altezza del viadotto Marinella. A seguito dell’impatto, il mezzo è andato in fiamme e il conducente è morto. L’incidente ha causato la chiusura della carreggiata verso nord dell’autostrada tra gli svincoli di Calenzano e Barberino di Mugello.

Secondo le ricostruzioni, il tir ha sbandato per cause ancora da stabilire, andando a sbattere prima contro la barriera centrale della carreggiata e poi attraversando le corsie di sorpasso, di marcia e di emergenza, prima di abbattere sei elementi delle protezioni laterali e finire nel vuoto da un’altezza di oltre 15 metri. L’incendio del mezzo si è innescato a causa della rottura dei serbatoi del carburante.

L’incidente ha causato gravi disagi al traffico, con la chiusura della carreggiata verso nord dell’autostrada e la formazione di code lunghe diversi chilometri. Autostrade per l’Italia ha dovuto organizzare uno scambio di carreggiata per consentire il transito dei veicoli sulla carreggiata verso sud, dove si transita su una sola corsia per direzione.