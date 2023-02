Venerdì scorso presso la scuola media Tommaso Anardi di Scafati, c’è stata un’aggressione violenta nei confronti di un insegnante di sostegno e un genitore di un alunno disabile. La vittima ha riferito che un giovane, per motivi futili, li ha attaccati mentre erano fuori dalla scuola. L’aggressione è testimoniata da agenti della Municipale che hanno identificato l’aggressore.

Da dinamica sembra che la rabbia si sia scatenata a causa della viabilità. Pochi minuti prima della fine delle lezioni, l’auto del genitore del ragazzo disabile stava procedendo in retromarcia dopo aver fatto salire l’alunno, in quel momento un’auto con a bordo un uomo di 35 anni ha iniziato a inveire contro di loro. L’insegnante è intervenuto per cercare di calmarlo ma l’auto si è allontanata. Poco dopo, l’aggressore è comparso all’improvviso e ha iniziato a colpire i due uomini sotto gli occhi di tutti.

L’episodio di violenza è condannato da molte organizzazioni e gruppi, che hanno espresso preoccupazione per la sicurezza degli insegnanti e degli studenti e hanno chiesto maggiori misure di protezione. La vicenda sarà indagata più a fondo e gli organi di giustizia cercheranno di fare piena luce su questo episodio brutale e inaccettabile.