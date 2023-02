I poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Pompei stanno indagando su due cittadini di Scafati, A.F. di 25 anni e G.C. di 44 anni, sospettati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco ai danni di un uomo di 33 anni, L. V. L’indagine ha avuto inizio lo scorso 21 gennaio, quando gli agenti del Commissariato hanno trovato la vittima sanguinante e malconcia in strada. Dopo aver raccolto testimonianze, gli investigatori sono in grado di identificare i due indagati come presunti autori dell’aggressione che si è verificata nei pressi della casa della madre della vittima. Fortunatamente, i soccorsi tempestivi hanno impedito che l’esito fosse letale.

Questa mattina, su richiesta della Procura, i due indagati sono arrestati e portati nel carcere di Fuorni, in conformità con l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Nocera Inferiore. La scrupolosa indagine condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Pompei continua sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica.