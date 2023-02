Il Milleproroghe, un provvedimento in esame nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato, sta cambiando forma e si sta allargando. Un pacchetto di 22 emendamenti dell’esecutivo sta intervenendo su una serie di materie, come le multe e gli esami di Stato. Tuttavia, una stretta sulle plusvalenze delle società sportive prevista in un emendamento del pacchetto governativo non dovrebbe entrare nel provvedimento. La proposta di modifica sta attirando l’attenzione delle opposizioni che sottolineano la sua estraneità al provvedimento. Il Ministero delle Finanze ha fatto sapere che se l’emendamento non passerà il vaglio di ammissibilità, il governo presenterà un altro provvedimento per intervenire sulle plusvalenze fittizie nel mondo del calcio.

Inoltre, ci sarebbe stata una generale indicazione da parte del Colle di non inserire misure che non riguardino le proroghe. Il governo ha inoltre proposto una modifica che consente ai Comuni due mesi in più per decidere di non applicare lo stralcio parziale delle multe e dei tributi fino a mille euro previsto dalla legge di Bilancio.