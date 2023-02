I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato a Napoli due persone, già note alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei Carabinieri di Sorrento, i due sarebbero autori, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, di una truffa ai danni di una 87enne di Sant’Agnello, dalla quale avrebbero ottenuto 920 euro e numerosi monili d’oro.

L’anziana donna è contattata per telefono da una persona che si era finta il nipote, che le ha chiesto di preparare una somma di denaro necessaria per l’acquisto di un computer; successivamente si è presentato a casa sua un finto corriere che ha ritirato il denaro e i monili, insieme a un complice che lo attendeva in auto. Attraverso l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, i militari sono riusciti a risalire ai due arrestati, uno dei quali è riconosciuto dalla vittima mediante individuazione fotografica.