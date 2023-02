Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Variante di Avellino, all’altezza dello svincolo per Rione San Tommaso. Quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena, con gravi conseguenze per i mezzi e per gli occupanti. Fortunatamente, gli occupanti dei veicoli hanno riportato solo contusioni e leggere ferite, ma i mezzi sono finiti distrutti tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale irpino per la rimozione e la messa in sicurezza della zona.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno indagando per accertare le cause dell’incidente. I disagi per il traffico sono stati pesanti, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni, creando notevoli inconvenienti per gli automobilisti che si trovavano in viaggio lungo la Variante di Avellino.