Più di cinquemila persone al Carnevale “Incredibile” organizzato dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Maurizio Falanga e voluto dall’assessora agli Eventi Rachele Sorrentino. Le piazze di Poggiomarino di via Roma e via De Marinis sono state letteralmente prese d’assalto dai piccoli e non solo, tra la mattina ed il pomeriggio di ieri. Grande successo per le scuole di ballo del paese che si sono esibite offrendo performance a tema e per la partecipazione delle scuole pubbliche come l’istituto Comprensivo Poggiomarino I Capoluogo, Istituto comprensivo Poggiomarino E. De Filippo e Scuola dell’Infanzia l’Isola che non c’è.

I set

Promossa a pieni voti l’idea dei set fotografici realizzati ricordando i cartoni animati che vanno per la maggiore oggi ed i classici Disney intramontabili anche per gli adulti. Tra i più gettonati i photoboth di Spiderman e Mercoledì. Distribuite più di mille buste di coriandoli a firma dell’amministrazione. Accontentare tutti per il primo Carnevale ufficiale senza mascherine chirurgiche ma solo con le maschere di Carnevale era l’obiettivo dell’assessorato agli Eventi: obiettivo raggiunto, tanto che ieri sera, dopo l’orario di chiusura, i piccoli si sono intrattenuti fino a sera tardi con i genitori.

I commenti

“I piccoli cittadini avevano sete di festeggiare senza limiti, vedere le piazze invase di entusiasmo, colori e voglia di ballare ci ha reso felicissimi. Sono personalmente soddisfatta del lavoro dell’agenzia scelta per il Carnevale di ieri. Conserverò per sempre i sorrisi spontanei dei bimbi che ieri facevano a gara per avvicinarsi alle installazioni dei loro cartoni preferiti. Ringrazio i cittadini che hanno scelto Poggiomarino e tutte le scuole pubbliche e private che hanno deciso di seguirci” dichiara l’assessora Rachele Sorrentino.

Felice anche il sindaco Maurizio Falanga che ha fatto sapere di “aver partecipato in prima persona all’evento rinascita del paese. Abbiamo puntato sul Carnevale di ieri buttandoci alle spalle la pandemia che ci ha stravolti e spalancando le porte ad eventi di allegria e spensieratezza. La gioia dei più piccoli ci ha dimostrato, infatti, che abbiamo lavorato bene” .