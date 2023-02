Il premio del 7,5% conferito allo stabilimento di Pomigliano d’Arco del gruppo Stellantis è un riconoscimento significativo per l’efficienza raggiunta dal sito e per il lavoro dei suoi dipendenti. Questo premio, che varia da 1.664 euro lordi per i lavoratori della prima area professionale ai 2.192 euro lordi per quelli della terza, è ben al di sopra della media dei premi assegnati dall’azienda (6%) e dei premi erogati a tutti i siti del settore auto, compresi quelli di Nola e Pratola Serra in Irpinia. Inoltre, come è noto, Stellantis ha elargito un Bonus di quasi 2mila euro ai proprietari.

Lo stabilimento di Pomigliano d’Arco ha raggiunto un livello di affidabilità notevole, consolidatosi attorno alla produzione della Fiat Panda, che oggi è prodotta a ritmo di una ogni 55 secondi. Questo risultato è voluto e difeso con determinazione dal compianto Ad Sergio Marchionne, il quale ha lasciato un’eredità di eccellenza che i dipendenti dello stabilimento stanno continuando a mantenere.

Il nuovo SUV Tonale di Alfa Romeo, che sarà esportato anche negli Usa rappresenta la nuova sfida del sito di Pomigliano d’Arco. Le attività legate alla produzione del Tonale hanno già portato ad un raddoppio dei turni di lavoro, il che dovrebbe contribuire ad eliminare definitivamente la cassa integrazione. Inoltre, il sito sta lavorando anche alla produzione della Dodge Hornet, destinata ai concessionari americani, ampliando ulteriormente le potenzialità degli stabilimenti del Mezzogiorno.