Nelle prime ore di questa mattina a Somma Vesuviana, un bar tabacchi situato in via San Sossio è finito bersaglio di una rapina violenta. Alcune persone armate hanno minacciato una dipendente del bar e portato via decine di stecche di sigarette di varie marche. La dipendente, terrorizzata, ha assistito impotente alla rapina e non ha potuto far altro che attendere il termine dell’increscioso episodio. Anche un cliente del bar è stato rapinato del suo cellulare durante la rapina. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Le forze dell’ordine sono tempestivamente avvisate dell’accaduto e i carabinieri di Castello di Cisterna stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica della rapina e identificare i responsabili. La popolazione locale è rimasta scossa da questo episodio criminale e spera che i colpevoli vengano presto arrestati e portati di fronte alla giustizia.

Questo episodio dimostra ancora una volta la necessità di aumentare la sicurezza nelle aree commerciali e di prendere misure per prevenire la criminalità. La gente ha bisogno di sentirsi al sicuro quando fa acquisti o si reca al bar per prendere un caffè, e le autorità devono fare di tutto per garantire la sicurezza dei cittadini.