“Gli esercenti del borgo Casamale, in considerazione dei continui atti di vandalismo che si sono verificati ultimamente nel nostro centro storico, si sono riuniti più volte, anche con gli organi istituzionali, per adottare provvedimenti volti a migliorare le condizioni di vivibilità del borgo”. Così, in una nota, in riferimento alla situazione del borgo antico di Somma Vesuviana.

“Tante sono le proposte formulate dagli operatori del borgo, ma nessuna sembra essere accolta. Anzi, negli ultimi tempi, la situazione sembra essere degenerata, il che ha spinto gli esercenti a decidere di fare fronte comune. La priorità è quindi rappresentata dalla mancanza di sicurezza del borgo, che va ad incidere negativamente anche sulle attività commerciali. Pertanto, gli esercenti intendono affidare un incarico di vigilanza ad un istituto privato che possa garantire più tranquillità e sicurezza ai visitatori del centro storico”, conclude la nota.