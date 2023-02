La Squadra Mobile, durante il suo transito in piazza Municipio a Napoli, ha osservato un episodio in cui il conducente di un’auto ha lanciato una pietra sulla parte posteriore di un furgone e successivamente si è avvicinato al conducente del furgone chiedendogli del denaro come risarcimento per il danno provocato. Dopo aver discusso animatamente con il conducente del furgone, il conducente dell’auto è bloccato da un’altra pattuglia dei Falchi mentre cercava di fuggire, e gli agenti hanno trovato numerose pietre di varie dimensioni nel veicolo.

In seguito all’accaduto, un uomo di 49 anni di Afragola è arrestato per tentata truffa. Questo significa che l’uomo alla guida dell’auto stava cercando di ottenere denaro in modo fraudolento dal conducente del furgone, sfruttando la situazione del danno causato dalla pietra lanciata.

La Squadra Mobile è un reparto di polizia che si occupa di indagini e interventi in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità organizzata. Il loro intervento in questo caso dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nella prevenzione e nella repressione dei reati.