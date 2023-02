Un 28enne marocchino è denunciato a piede libero e successivamente espulso dal territorio italiano in seguito al suo fermo durante un controllo dei carabinieri di San Marzano sul Sarno. L’uomo, che si trovava in un giardino, è risultato essere senza fissa dimora e in possesso di tre banconote false da 50 euro. È quindi emessa una denuncia per spendita e introduzione in Italia di monete falsificate, seguita dall’emissione di un decreto di espulsione a causa del suo status di irregolare in Italia. L’intera operazione è coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore.

L’uso di denaro falso rappresenta un reato grave che può portare a conseguenze legali e penali, tra cui l’arresto e l’espulsione dal Paese. Le forze dell’ordine, in questo caso i carabinieri, sono incaricati di controllare regolarmente le strade e le persone sospette di comportamenti illegali, allo scopo di preservare la sicurezza pubblica. Inoltre, l’espulsione di individui irregolari è un’azione che è assunta per far rispettare le leggi sull’immigrazione e garantire l’ordine pubblico. Tuttavia, è importante anche sottolineare l’importanza di rispettare i diritti umani e di assicurare che l’espulsione sia effettuata nel rispetto delle leggi e dei diritti delle persone coinvolte.