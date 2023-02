Il campo di calcetto in via Bachelet ad Aversa è finito devastato da tre ladri che hanno smontato le porte e la recinzione. La vicenda è segnalata da alcuni cittadini martedì sera, e mercoledì mattina il sindaco di Aversa si è recato sul posto per constatare i danni. La Polizia Locale ha avviato subito le indagini, ascoltando testimoni e monitorando i social, dove erano pubblicate le foto del camion con cui i tre ladri erano giunti in via Bachelet. Grazie alla targa del camion, i poliziotti sono risaliti ai tre ladri che lavorano per un’azienda che si occupa di verde e che sono denunciati per furto, danneggiamento e appropriazione indebita.

Il sindaco Alfonso Golia e il presidente del Consiglio comunale di Aversa Roberto Romano hanno espresso dispiacere e indignazione per l’episodio, definendolo un “scellerato e vile atto criminale”. Il campo di calcetto, che era frequentato da bambini molto piccoli insieme ai genitori, rappresentava uno spazio all’aperto dove passare del tempo in modo divertente e sano.