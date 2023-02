L’incidente stradale che ha coinvolto un’auto della Polizia locale sulla perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura è un evento fortunatamente senza feriti, ma che ha causato ingenti danni materiali. Mentre gli agenti della Polizia locale stavano eseguendo i rilievi per l’incidente stradale, una Smart in transito ad alta velocità ha impattato violentemente contro la loro auto di pattuglia. Fortunatamente, gli agenti erano scesi dall’auto per constatare i danni dell’incidente precedente e non si trovavano all’interno dell’auto al momento dell’impatto.

Il conducente della Smart è rimasto protetto dalla cintura di sicurezza e dall’airbag, ma l’impatto ha causato ingenti danni materiali ad entrambe le auto coinvolte. Le auto sono poi prelevate da un carro attrezzi per il recupero.