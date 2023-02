La polizia stradale di Sorrento ha effettuato controlli sulla concessionaria di vendita di auto usate situata in via Piombiera a Torre Annunziata, scoprendo che l’attività svolta era abusiva in quanto la concessionaria non aveva tutte le carte in regola. Il gestore, un uomo di 49 anni residente nel Penniniello, è identificato e sono effettuate tutte le verifiche del caso. Alla fine dei controlli, la polizia ha deciso di disporre la chiusura ad horas dell’attività commerciale e il pagamento di sanzioni per oltre 5mila euro.

Si tratta di una vicenda che evidenzia l’importanza dei controlli per garantire la legalità delle attività commerciali e la tutela dei consumatori. Inoltre, questo episodio ricorda l’importanza di verificare sempre la regolarità di un’attività prima di effettuare qualsiasi acquisto, in particolare quando si tratta di beni di valore come le auto.