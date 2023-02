Il report dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche indica che i livelli dei fiumi in Campania sono in diminuzione, con il Garigliano sceso di circa 1 metro in un mese e il Volturno che ha toccato valori inferiori agli ultimi 6 anni lungo il suo percorso dalla sorgente molisana fino alla foce. Questa situazione rappresenta una preoccupazione in un contesto nazionale in cui i rischi della siccità sono sempre più evidenti.

E’ importante sottolineare che la diminuzione dei livelli dei fiumi può avere ripercussioni sull’approvvigionamento idrico per le attività umane e per l’agricoltura, ma anche sulle risorse idriche degli ecosistemi fluviali e delle zone umide adiacenti.

In questo senso, è fondamentale monitorare costantemente la situazione idrica e adottare misure di gestione sostenibile delle risorse idriche, come l’adozione di pratiche agricole efficienti dal punto di vista idrico e la riduzione degli sprechi nelle attività umane, per prevenire situazioni di emergenza idrica e garantire la sostenibilità delle risorse idriche a lungo termine.