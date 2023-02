Questa mattina durante la sfilata del Carnevale di Maiori sulla Costiera Amalfitana, uno dei cinque carri allegorici si è ribaltato a causa di un problema tecnico. Il carro, realizzato dall’associazione “I Monelli” e dedicato alla natura, ha subito danni irreparabili e non parteciperà più alla competizione carnevalesca. Fortunatamente, non ci sono feriti nell’incidente. Nonostante la delusione e il contraccolpo psicologico subito, i membri dell’associazione “I Monelli” hanno annunciato la loro intenzione di ripensare il carro, anche se in una versione ridotta, e di farlo sfilare nell’ultima data disponibile per il Carnevale di Maiori, ovvero domenica 26 febbraio.

Il direttore artistico Alfonso Pastore ha espresso solidarietà e incoraggiamento a tutti i membri dell’associazione, sottolineando l’importanza di tornare a far festa insieme agli altri quattro gruppi. Le celebrazioni del Carnevale di Maiori sono riprese nel pomeriggio con la sfilata prevista alle 15.30. Nonostante l’incidente, la festa continuerà e i visitatori potranno godersi le altre performance e i carri allegorici.