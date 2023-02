Incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio sull’Asse Mediano, che ha causato la morte di un giovane di soli 33 anni. L’incidente, avvenuto nei pressi dell’ex My Toy, sembra essere avvenuto mentre il ragazzo stava sostituendo uno pneumatico del proprio mezzo di lavoro. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, ma sembra che un automobilista alla guida di un Suv abbia investito il ragazzo, causandone la morte.

È triste constatare che quel tratto dell’Asse Mediano e di via San Francesco a Patria, tra i comuni di Giugliano e Qualiano, da anni sono teatro di incidenti mortali per l’assenza di controlli e di una corsia di emergenza adeguata. È importante che le autorità competenti indaghino sulla dinamica del sinistro e adottino le misure necessarie per evitare futuri incidenti mortali. In questo momento di dolore, esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del giovane.