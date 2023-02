Nella giornata di ieri, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno condotto un’importante operazione di sequestro di sigarette di contrabbando. Il valore delle sigarette sequestrate è stimato in oltre 800.000 euro. Durante un servizio di controllo del territorio, i finanzieri del Gruppo di Nola hanno identificato e seguito un furgone sospetto, che si è poi rivelato essere un deposito di ben 4,6 tonnellate di sigarette prive del contrassegno dello Stato Italiano. I due individui responsabili, un napoletano di quarantasei anni e un salernitano di cinquantatré anni, sono arrestati in flagranza di reato e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il fenomeno del contrabbando di tabacchi, che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. La Guardia di Finanza sta intensificando i suoi sforzi per contrastare questo crimine, che rappresenta un grave danno per le casse dello Stato e per la salute dei cittadini.

L’operazione condotta dai finanzieri di Napoli è solo l’ultima di una lunga serie di azioni volte a combattere il contrabbando di tabacchi, sia a livello nazionale che internazionale. La Guardia di Finanza sta lavorando a stretto contatto con le autorità di altri paesi per garantire che questo traffico illecito sia debellato una volta per tutte.