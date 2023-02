Un rogo ha sconvolto la tranquilla località di Valleluogo ad Ariano Irpino. Uno scuolabus parcheggiato nelle vicinanze di un edificio abitativo, è finito distrutto da un incendio. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, il veicolo non è stato possibile salvare e le fiamme hanno anche interessato parte della facciata esterna dell’abitazione. L’incidente ha causato momenti di apprensione tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena fino a quando le operazioni di spegnimento non sono completate. Fortunatamente, non ci sono feriti o vittime nel rogo.

Le autorità stanno cercando di capire le cause che hanno scatenato l’incendio. Sarà necessario condurre un’indagine approfondita per determinare la natura delle fiamme e prevenire ulteriori incidenti del genere in futuro.